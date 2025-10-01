Şanlıurfa merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sahte ilanlarla beyaz eşya satışı yaparak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların dijital ortamda korunması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Malatya ve Isparta'da 29 Eylül'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu ve 6 SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.