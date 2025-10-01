Şanlıurfa merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa merkezli Malatya ve Isparta’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla, internet üzerinden sahte ilanlarla beyaz eşya satışı yaparak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alınırken 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sahte ilanlarla beyaz eşya satışı yaparak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların dijital ortamda korunması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Malatya ve Isparta'da 29 Eylül'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu ve 6 SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Son Haberler
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)
Çankırı’da deprem!