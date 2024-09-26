Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu! 10 gözaltı

Şanlıurfa merkezli dört ilde, internet üzerinden sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, reklam sitelerine sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında 10 şüpheli tespit edildi.
Şanlıurfa'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.