Şanlıurfa merkezli IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı ve belirlenen noktalara operasyon düzenlendi.

Çalışma çerçevesinde, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.