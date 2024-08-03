Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu. 6 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu. 6 gözaltı

Şanlıurfa’da telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 6 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması için inceleme başlattı.

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Ekipler, kimliğini tespit ettiği 6 kişiyi şehir merkezinde gizlendiği evlerinde gözaltına aldı. Şüpheli kişilerin evlerinde 7 cep telefonu, 8 sim kart, 1 flash bellek, 1 micro SD kart ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

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Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan çalışmada 8 şikayetçinin 3 milyon 541 bin TL maddi zararı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişiler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişilerden 4’ü tutuklandı 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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