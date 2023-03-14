15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi

Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi

 Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 23:55
Takip Et

Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi

Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi
+
Aa
-

 (DHA) - Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

ACİL SERVİSİ SU BASTI HASTALAR ÜST KATLARA TAŞINDI

Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.  

OKULLLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
5
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
6
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki. Bu konuşmayı defalarca izleyeceksiniz
7
﻿İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki. Bu konuşmayı defalarca izleyeceksiniz
﻿İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki. Bu konuşmayı defalarca izleyeceksiniz
﻿Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
﻿Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
﻿Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
﻿Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
﻿Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek
﻿Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek
﻿Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.