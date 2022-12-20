Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

AA'da yer alan habere göre, Mehmet Temelli'nin (37) kullandığı 63 VL 916 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun Çepni Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile Azize (30), Yusuf (18), Mehmet Fatih (4), Nazlı (2) ve Barış Temelli (5) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Temelli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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