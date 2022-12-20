20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:30
Takip Et

Şanlıurfa Siverek'de otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Mehmet Temelli'nin (37) kullandığı 63 VL 916 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun Çepni Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile Azize (30), Yusuf (18), Mehmet Fatih (4), Nazlı (2) ve Barış Temelli (5) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Temelli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
4
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
5
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
6
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
7
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Şanlıurfa'da terör operasyonu. 2 zanlı yakalandı
﻿Şanlıurfa'da terör operasyonu. 2 zanlı yakalandı
﻿Şanlıurfa'da terör operasyonu. 2 zanlı yakalandı
﻿AB'nin gaz tüketimi kış öncesi yüzde 20 geriledi
﻿AB'nin gaz tüketimi kış öncesi yüzde 20 geriledi
﻿AB'nin gaz tüketimi kış öncesi yüzde 20 geriledi
﻿İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ve program
﻿İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ve program
﻿İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ve program
﻿Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
﻿Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
﻿Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.