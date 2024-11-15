Şanlıurfa Siverek'te yolcu minibüsünün önünü kesip şoföre saldırılar! Tekme tokat ve sopalı kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa Siverek'te yolcu minibüsünün önünü kesip şoföre saldırılar! Tekme tokat ve sopalı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünün önünü kesen bir grup, minibüs şoförüne saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında tekme, tokat ve sopalar kullanıldı.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Siverek Şehiriçi Kooperatifi'ne bağlı minibüs şoförü, durağa yanaşmaya çalışırken park halindeki bir araç ve içerisindekileri yer açmaları için uyardı. Bu uyarı tartışmaya yol açtı.

Tartışma sonrasında duraktan ayrılan minibüsün önünü bir araçla kesen grup, şoföre saldırdı.

Minibüs şoförünün de inerek gruba karşılık vermesiyle kavga büyüdü.

Cadde ortasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı arbede çevredekilerin müdahalesiyle durdurulmaya çalışıldı.

Olay anları araç kamerası ve cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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