Şanlıurfa stadı için geri sayım başladı

Bu sezon Şanlıurfa'yı 1. Lig'de Şanlıurfaspor, 2. Lig'de Karaköprü Belediyespor ve 3. Lig'de Viranşehir Belediyespor temsil edecek.

Geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'un kötü bir performans sergilediğini belirten Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek, son maçta alınan galibiyetle ligde kalmayı başardıklarını ifade etti.

Çiçek, "Şanlıurfaspor'umuzun 1. Lig'de kalması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bir daha küme düşme tehlikesi yaşamayız. Karaköprü Belediyespor'umuz 2. Lig'e, Viranşehir Belediyespor'umuz ise 3. Lig'e yükseldi. Bu takımlarımızın Şanlıurfaspor'umuza futbolcu yetiştirmesini umuyoruz. Hep birlikte Süper Lig'i hedefliyoruz" dedi.

Derneğin başkan yardımcısı Kerim Aktosun ise yıllardır Şanlıurfaspor'a gece gündüz destek verdiklerini belirtti. Aktosun, "3 profesyonel takımımızın olması çok önemli. 3 milyonluk şehrimizin profesyonel liglerde 3 takımı var. Bu, gençlerimizin futbola olan ilgisini artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.