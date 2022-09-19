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Şehit Sözleşmeli Er Aybek dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa Suruç'ta terör örgütü PKK/YPG’nin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 12:29
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Şanlıurfa Suruç 'ta şehit sözleşmeli Er İsmet Aybek son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Aybek dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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İHA'da yer alan habere göre; Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek için memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi.

Şehit İsmet Aytek adına saat 11.00’de cenaze namazı düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AKP Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Sözleşmeli Er İsmet Aybek, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Oğuzeli ilçesindeki aile kabristanına defin edildi.

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