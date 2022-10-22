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Şanlıurfa Valiliğinden 15 günlük yasak kararı

Şanlıurfa Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle kentte yasaklandığını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 19:25
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Şanlıurfa Valiliğinden 15 günlük yasak kararı

Şanlıurfa Valiliğinden 15 günlük yasak kararı
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Şanlıurfa Valiliğince kentte 15 gün boyunca toplantı, basın açıklaması, miting, stant açma ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile ’Ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak’ kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu gözönüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri-broşür dağıtma, afiş-pankart asma gibi il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11C Maddesi gereğince 23 Ekim 2022 günü saat 00.01’den saat 11 Kasım 2022 günü 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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