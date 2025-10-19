Kaza, Şanlıurfa yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, önündeki bir aracın aniden fren yapmasıyla birlikte, arkadan gelen araçlar peş peşe birbirine çarptı. Toplam 9 aracın karıştığı bu zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza mahalline derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araçlarda önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.