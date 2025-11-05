Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü A.A. adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.
A.A. idaresindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda önceki gün çarpışmış, kazada motosikletteki Mustafa U. ile Hasan K. (24) hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.