2 kız çocuğunun ölüsü bulundu

İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Akçakale'nin Telabyad sınır duvarının bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve oyun oynamak için evlerinden çıkan Irmak Kaymaz (9) ile Suriye uyruklu Vaad İllen'in (10) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı.

Akçakale Belediyesi hoparlöründen kayıp ilanı verilen çocukları bulmak için vatandaşlar seferber oldu. Yakınları, sınırın sıfır noktasındaki yağmur sularından oluşmuş suni gölette çocukları hareketsiz şekilde buldu.

Sudan çıkarılan çocuklar, olay yerinde yapılan suni teneffüsün ardından kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.