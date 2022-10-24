Şanlıurfa'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yayın yasağı

(İHA) - Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'nde okulların bulunduğu bölgede karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 çocuk hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralanmıştı. Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin mahkeme kararı ile yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "24.10.2022 günü saat 16.00 sıralarında Viranşehir ilçesi Ceylanpınar yolu üzerinde meydana gelen silahla kasten adam öldürme, kasten yaralama olayına ilişkin Viranşehir Sulh Ceza Hakimliğinin 24.10.2022 tarihli ve 2022/ 2490 sayılı kararıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından söz konusu olayla ilgili tüm yayınlara 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3/2 maddesi uyarınca basın ve yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir" denildi.