24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yayın yasağı

Şanlıurfa'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yayın yasağı

Şanlıurfa Valiliği, Viranşehir ilçesinde okul önünde 2 öğrencinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ile ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:14
Takip Et

Şanlıurfa'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yayın yasağı

Şanlıurfa'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yayın yasağı
+
Aa
-

(İHA) - Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'nde okulların bulunduğu bölgede karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 çocuk hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralanmıştı. Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin mahkeme kararı ile yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "24.10.2022 günü saat 16.00 sıralarında Viranşehir ilçesi Ceylanpınar yolu üzerinde meydana gelen silahla kasten adam öldürme, kasten yaralama olayına ilişkin Viranşehir Sulh Ceza Hakimliğinin 24.10.2022 tarihli ve 2022/ 2490 sayılı kararıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından söz konusu olayla ilgili tüm yayınlara 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3/2 maddesi uyarınca basın ve yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir" denildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
1
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
4
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
5
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.