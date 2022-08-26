Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan kritik soru. Şanlıurfa’da 25 bin kişinin silah ruhsatı almak istediği iddiaları doğru mu

Son zamanlarda silahlı kavgalarının yoğun yaşandığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da 10 bin TL bağış yapana silah ruhsatı verildiği iddia edildi.

Söz konusu iddiayı “Şanlıurfa için tehlike çanları çalıyor” şeklinde sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Ahmet Arıkan, “Şanlıurfa Valiliği tarafından son günlerde 25 yaşını dolmuş, sabıkası olmayan herkese 10 bin lira bağı karşılığı taşıma silah ruhsatı verilmeye başlandı binlerce kişi adete ruhsat almak için akın ediyor.

“TEKSAS OLMASINI ENGELLER Mİ?”

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Yeniçağ yazarı gazeteci Mehmet Faraç; “Olaysız gün geçmeyen, her hafta cinayet işlenen Urfada; 25 bin kişinin silah ruhsatı almak için başvurduğu,10 bininin imzada,15 binin ise incelemede olduğu doğru mu?

Ruhsat için bağış miktarının 10 binden 25 bin liraya çıkarılması şehrin bir süre sonra Teksas olmasını engeller mi?” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: