27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan kritik soru. Şanlıurfa’da 25 bin kişinin silah ruhsatı almak istediği iddiaları doğru mu

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan kritik soru. Şanlıurfa’da 25 bin kişinin silah ruhsatı almak istediği iddiaları doğru mu

Yeniçağ yazarı gazeteci Mehmet Faraç'tan Şanlıurfa ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Faraç; “Urfa’da; 25 bin kişinin silah ruhsatı almak için başvurduğu,10 bininin imzada,15 binin ise incelemede olduğu doğru mu” dedi…

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 18:40
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 18:42
Takip Et

Şanlıurfa’da 25 bin kişinin silah ruhsatı almak istediği iddiaları üzerine Urfalı köşe yazarı Mehmet Faraç’tan kritik soru geldi

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan kritik soru. Şanlıurfa’da 25 bin kişinin silah ruhsatı almak istediği iddiaları doğru mu
+
Aa
-

Son zamanlarda silahlı kavgalarının yoğun yaşandığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da 10 bin TL bağış yapana silah ruhsatı verildiği iddia edildi.

Söz konusu iddiayı “Şanlıurfa için tehlike çanları çalıyor” şeklinde sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Ahmet Arıkan, “Şanlıurfa Valiliği tarafından son günlerde 25 yaşını dolmuş, sabıkası olmayan herkese 10 bin lira bağı karşılığı taşıma silah ruhsatı verilmeye başlandı binlerce kişi adete ruhsat almak için akın ediyor.

“TEKSAS OLMASINI ENGELLER Mİ?”

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Yeniçağ yazarı gazeteci Mehmet Faraç; “Olaysız gün geçmeyen, her hafta cinayet işlenen Urfada; 25 bin kişinin silah ruhsatı almak için başvurduğu,10 bininin imzada,15 binin ise incelemede olduğu doğru mu?

Ruhsat için bağış miktarının 10 binden 25 bin liraya çıkarılması şehrin bir süre sonra Teksas olmasını engeller mi?” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asi
26.08.2022 21:23
Bence verilmemeli  
 
Adanalı
26.08.2022 20:56
Silah icat oldu mertlik bozuldu. Madem mert değilsin. Kullanacaksın Ruhsatsız silah kullan at gitsin bu kadar başın ağrımaz..  
 
Frederuk
26.08.2022 18:44
Bence isteyen herkes silah ruhsatı alabilmeli, bu temel vatandaşlık hakkıdır. Lakin, silahla beraber onun bir oyuncak olmadığı ve kanunlar öğretilmelidir  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
6
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
7
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.