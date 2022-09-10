﻿Şanlıurfa'da 3 araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 54. kilometresinde, Erhan C'nin kullandığı kamyonet, Ahmet O. idaresindeki kamyon ile Bekir D. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, sürücü Erhan C. ve yanındaki Resul A. hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.