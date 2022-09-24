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300 polisten dronlu uygulama

Şanlıurfa’da 300 polisin katılımıyla düzenlenen dronlu asayiş uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan zanlıların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 07:27
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Şanlıurfa'da 300 polisten dronlu uygulama

300 polisten dronlu uygulama
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İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, 300 polisin katılımıyla gece saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki mağaralar bölgesi ile kentin farklı noktalarında dronlu asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 

Polis ekiplerinin denetimlerinde, 6 bin 500 şüpheli sorgulandı. 15 çalıntı motosiklet, 1 kilo 770 gram esrar maddesi ile ele geçirildi. 11 araca evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandı, aralarında çeşitli suçlardan aranan zanlıların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

 

 

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