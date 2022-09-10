4 çocuk babasının feci ölümü

İHA'nın haberine göre, Haliliye ilçe kırsalındaki bir beton şantiyesinde meydana geldi. Mehmet Yıldız (35) iddiaya göre, beton mikserinin içindeki kalıplaşan betonu kırmak için miksere girdi. İçerde elektrikle çalışan kırıcı ile betonu kırmaya başlayan Yıldız, akıma kapıldı.

Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Yıldız’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.