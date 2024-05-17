Şanlıurfa’da 44 IŞİD şüphelisi adliyede

Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik savcılık soruşturması sonrası Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonrası terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen şüpheli kişilerin adresleri tespit edildi. 14 Mayıs tarihinde harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla Şanlıurfa ve Konya'da eş zamanlı 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli kişilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yayınlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kişiler sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli kişilerin, savcılık sorgusu sürerken, polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.