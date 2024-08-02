Şanlıurfa'da 5 çocuk yan yana toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da 5 çocuk yan yana toprağa verildi

Şanlıurfa'daki kazada vefat eden 5 çocuk Siverek'te yan yana toprağa verildi.

5 çocuk yan yana gömüldü

Şanlıurfa'daki kazada vefat eden 5 çocuk, Siverek'te yan yana toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuklar, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Siverek ilçesindeki Çıkrık Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirildi.

Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler, ağıtlar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Cenazede çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Yakınları ayakta durmakta zorlanırken, çocukların dedesi Mehmet İsi isyan etti.

İsi, "Bu biçer miydi, patoz muydu, neydi? Bir araba 7 insana nasıl çarpar. Çocuklar babalarıyla parka varmadan iniyor, babaları arabadan eşyaları çıkartırken, çocuklar da kaldırımda bekliyordu. Diğer sürücü geliyor, hem parktaki araca hem de kaldırımdaki çocuklara çarpıyor. Yani ne oldu biz de bilemedik" dedi.

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar, Leyla ve Muhammed kardeşlerin babası Remzi İsi'nin Almanya'da çalıştığı öğrenildi.

Acılı babaya yakınları tarafından haber verilirken, baba yurtdışında olduğu için cenaze törenine yetişemedi. Cenaze sonrası aile, Şehit Er Orhan İrkarlı Taziye Evi'nde taziyeleri kabul etti.

Taziyeye, Şanlıurfa Valisi Hasan Şildak, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazada ağır yaralanan baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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