Şanlıurfa'da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 5 kilogram esrar ve 765 kök Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü. (AA)