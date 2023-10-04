Şanlıurfa’da 6 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.