9 yaşındaki çocuğu kaya öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay ilçeye bağlı Bozkuyu (Bozıq) Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Sinan Yaygın(9), köyün çevresinde koyunları otlattığı sırada, tarlayı çevreleyen taşların üzerinde oynamaya başladı.

Talihsiz çocuk, tonlarca ağırlığındaki taşın yerinden oynaması sonucu yere düştü. Yuvarlanan kaya da çocuğu ezdi. Çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılan çocuk, Siverek devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.