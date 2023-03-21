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Ağır hasarlı binadan çelik kasa çalan kişiler hakkında tutuklama

Deprem bölgesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Şanlıurfa'da 5 zanlı, ağır hasarlı bir binadan çelik kasa çaldı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 18:35
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Şanlıurfada ağır hasarlı binadan çelik kasa çalan 5 zanlı tutuklandı

Ağır hasarlı binadan çelik kasa çalan kişiler hakkında tutuklama
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(AA) Şanlıurfa'da depremde ağır hasar gören binadan çelik kasa çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe Haliliye'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapıldığının bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçildi.

Bölgeye giden polis, şüphelilerin binadan aşağı attıkları çelik kasayı kamyonetle götürdüklerini belirledi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.Ş, K.Ç, S.Ş, G.S ve H.S'yi çaldıkları çelik kasayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 

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