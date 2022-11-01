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Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi

Şanlıurfa’da pamuk yüklü TIR'ının yandığını fark eden sürücü, paniğe kapılmayarak aracını park alanına çektikten sonra itfaiye haber verdi. Usta şoför diğer araçları tehlikeye düşürmezken, 600 bin TL değerindeki pamuk küle döndü. 

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 07:36
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Şanlıurfa'da alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi

Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
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İHA'nın haberine göre, olay gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Şanlıurfa’dan aldığı yaklaşık 27 ton pamuğu Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine götüren Mehmet F.’nin kullandığı 06 ED 8659 TIR, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 30’uncu kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. 

Usta şoför, aracı boş bir alana park ederek, diğer araçları tehlikeye düşürmedi. Sürücü TIR'ı ile dorseyi birbirinden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan pamuk balyalarına su sıkarak söndürmeye çalıştı. Ekiplerin uzun süren çabası sonrası yangın kontrol atına alınırken yangında piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan pamuğun küle döndüğü belirtildi.

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