Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.G.'nin Gürkuyu Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Kaynak: İHA