Şanlıurfa’da asayiş uygulaması: 17 gözaltı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da asayiş uygulaması: 17 gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamada, 16 bin 675 şahıs, 3 bin 162 araç, 285 motosiklet ile 34 umuma açık işyeri, park ve bahçe incelendi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Trafik denetiminde ise 98 araca cezai işlem uygulandı.

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