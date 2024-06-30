Şanlıurfa’da balıkların sağımı yapıldı

Atatürk Barajı havzasındaki tesiste gerçekleştirilen balık sağımı işlemi, balıkların dişilerden alınan yumurtalarının erkeklerden alınan spermlerle döllenmesiyle yapılıyor. Döllenen yumurtalar ilk olarak tesisin içindeki beton havuzlara yerleştiriliyor. Yavrular çıktıktan sonra ise bu yavru balıklar göl ortamına uyum sağlamaları için toprak havuzlara taşınıyor. Burada 2 santimetre büyüklüğüne geldikten sonra ihtiyaç duyulan iç sulara bırakılıyor.

Bu yıl için belirlenen hedef, 15 milyon sazan ve 10 milyon Şabut yavrusunun yetiştirilmesi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait Bozova’daki tesis bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalara devam ediyor. Yetiştirilen balıklar, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra 10 ildeki iç sulara salınacak. Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Akgün, projenin sosyoekonomik yapıyı iyileştireceğini ve yaklaşık 5 bin balıkçının bu projeden fayda sağlayacağını belirtti.

Şanlıurfa’dan gönderilecek balıklarla diğer illerin göllerinin balıklandırılması sağlanacak ve böylece ildeki balık üretimi diğer illere de katkı sağlayacak. Şu anda tesisin 5 dekarlık havuzunda yaklaşık 1,5 milyon Şabut yavrusu bulunuyor ve bu yavrular 2 gram ağırlığına ulaştıktan sonra taşıma tankı ve oksijen takviyesiyle bakanlığın belirlediği illere gönderilecek.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, sadece Şanlıurfa’nın değil, çevre illerin de iç sularının balıklandırılmasına önemli katkı sağlayacak. Bu proje ile hem balık popülasyonları artırılacak hem de balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği desteklenmiş olacak.