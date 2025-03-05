Annenin panik anları! Bebeğini sağlık çalışanının talimatıyla kurtardı

Merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 30 günlük bebeği Nilüfer'in nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını söyledi.

Annenin panik hali karşısında soğukkanlı davranan ekipler ilk olarak adrese ambulans yönlendirdi.

Ardından çağrıyı çeken Acil Tıp Teknikeri (ATT) Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirdi.

Tankuş'un dediklerini bire bir yerine getiren anne, bebeğinin nefes alması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Tankuş, sağlık ekipleri eve ulaşana kadar anneyi hatta tutarak sakinleştirip nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı oldu. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu.

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.