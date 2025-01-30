Şanlıurfa'da caminin ihtiyaçları için toplanan paraları çaldı! O anlar kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da kimliği belirsiz bir kişi bir camide müezzine ait odanın içerisine girerek çekmecede bulanan paraları çaldı. Hırsızın o anları kameraya anbean yansıdı. Zanlının caminin ihtiyaçları için toplanan 5 bin lirayı aldığı belirlendi.

Olay, dün, Haliliye Mahallesi bulunan bir camide meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, çevrede kimsenin bulunmadığı sırada, cami avlusundaki müezzine ait odanın penceresinden içeri girdi.

Dolap ve masa çekmecelerini karıştıran şüpheli, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin TL'yi aldı. Şüpheli, daha sonra pencereden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Bir süre sonra odaya giren caminin imamı, içerinin dağınık olduğunu ve toplanan paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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