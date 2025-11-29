Şanlıurfa'da İbrahim Halil Ç. hem kuzeni hem de kayınbiraderleri olan 33 taşındaki Mahmut Çeki'yi ve kardeşi 31 yaşındaki Reşit Çeki'yi öldürdü.

Akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Emine Ç. ve eşi İbrahim Halil Ç., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan olay sonrası Emine Ç. darp edildiğini öne sürerek, Süleymaniye Mahallesi’nde oturan babasının evine sığındı.

SİLAHINI ALIP KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

Bunun üzerine iki aile arasında telefonla sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası İbrahim Halil Çeki, silahıyla kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti.

Burada kuzeni olduğu kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile tartışmaya başlayan İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı silahla peş peşe ateş etti.

4 KİŞİYİ VURDU

Mermilerin isabet ettiği Mahmut ve Reşit Çeki kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

4 yaralı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Çeki’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Reşit Çeki, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan bölgeye sevk edilen özel harekat timleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Mahmut Çeki’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.