Şanlıurfa'da dehşet! Babasını tüfekle öldürdü

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da dehşet! Babasını tüfekle öldürdü

Şanlıurfa'da 41 yaşındaki Yusuf Görevin tartıştığı babası 74 yaşındaki Ahmet Görevin'i tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Birecik ilçesi Almaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Görevin ile yanına gittiği babası Ahmet Görevin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Görevin, evdeki tüfekle babasına ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet Görevin yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görevin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Yusuf Görevin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da dehşet! Babasını tüfekle öldürdü

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