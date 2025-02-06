Şanlıurfa’da dereye düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da dereye düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana gelen bir kaza sonucunda, baba ve oğlu yaralandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karakoyun Deresi'ne düştü.

Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızla yönlendirilmesiyle müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince dere içinde ters dönen araçtan baba ve oğlu çıkarıldı ve sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın kesin nedeni araştırıldı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz tespit edilemedi.

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