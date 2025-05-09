Şanlıurfa’da dev operasyon: 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da dev operasyon: 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir tırın içinde 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen operasyonda 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bir tırın içerisinde yapılan aramada, 131 paket halinde 68 kilo 500 gram eroin, 53 paket halinde 23 kilo 500 gram skunk, 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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