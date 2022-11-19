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Siverek’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:33
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Siverek’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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AA'da yer alan haberde, Mehmet Ali Atlı'nın (48) kullandığı 06 EMH 25 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada, otomobildeki Mehmet Şerif Atlı (53) olay yerinde öldü, sürücü ile araçtaki Mahide Atlı (54), Sosin (18) ve Ali Aktaş (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin, Hilvan ilçesinde katıldıkları nişan töreni sonrası Siverek ilçesindeki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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