Şanlıurfa’da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıkarkutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan dönen Dindar Polat, kullandığı traktörün direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Polat aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dindar Polat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.