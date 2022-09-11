Şanlıurfa’da din görevlilerinin yasaklatmaya çalıştığı konser büyük bir coşkuyla yapıldı

Şanlıurfa’da Din Görevlileri Birliği Derneği tarafından hedef gösterilen Zakkum konseri dün gerçekleştirildi. “İsmi cehennemde yetişen ağaçtan” geliyor diyerek konserine karşı çıktığı grup, 25 bin kişiyle şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde arkeoloji müzesi önünde sahne alan grup, etkinliğin ardından bir açıklama yaptı.

Zakkum’un açıklamasında, konsere karşı çıkanlar ‘kirli beyinler’ ve ‘din istismarcıları’ olarak nitelendirilerek, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam 23 senedir de müziğimiz yapmaya devam ediyoruz. Ve asla akıldan çıkmasın, Aydınlık karanlıktan korkmaz” ifadelerine yer verildi.

Zakkum grubunun açıklaması şöyle:

“Son bir haftanın (Akla sığmaz şekilde) gündemi olan Şanlıurfa konserimiz az önce sona erdi. Kirli beyinlerin din istismarcılarının, Şanlıurfa’ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak,yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız. Hafta boyu sesiz kalmamız bu sebeptendi. Bu zorbalığın, bağnazlığın ve akıldışlılığın savunucularının değirmenine su taşımayı asla istemeyiz. Bu kişiler en sağlam cevabı bu gece Şanlıurfa’da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan aldılar. Ne güzeldin bu gece Şanlıurfa. Biz Müzik yapmak ve biz müziğimizi iletmek için varız. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam 23 senedir de müziğimiz yapmaya devam ediyoruz. Ve asla akıldan çıkmasın, Aydınlık karanlıktan korkmaz.”

NE OLMUŞTU

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 10 Eylül'de düzenlenecek Zakkum grubu konserinin iptal edilmesini istedi. Müzik grubunun “Fuhuştan başka bir şeye hizmet etmeyen ve ahlakı tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararlı” olduğunu savunan Hacı Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterilerdir. İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir.

Her tarafı çirkef kokan bu programın iptalini Sayın Başkan'dan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olmamasını kendisinden beklerim.”

“ZEKİ MÜREN MÜZİĞİ BİZE DAHA UYGUN OLURDU”

Hacı Kurt, internetten Zakkum'un birkaç konserini izlediğini ve Türk adet ve geleneklerine uygun olmadığı kanaatine vardığı için bu açıklamayı yaptığını belirterek şöyle dedi:

“Aslıda Zeki Müren'in, Nuri Sesigüzel'in müziği olsa belki bize daha uygun olurdu. Ama şarkılarının sözlerinin gençlere kötü çağrışımlar yaptığını gördüm. Kastettiğim fuhuş sadece ilişki değil, her türlü kötülüktür. Bu nedenlerle de konserin iptali yolunda talepte bulundum.”