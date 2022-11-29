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Doktorun burnunu kıran zanlı adliyeye sevk edildi

 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde doktor Orhan Hagi'ye saldırıp, burnunu kıran zanlı polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:07
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Şanlıurfa'da doktorun burnunu kıran zanlı adliyeye sevk edildi

Doktorun burnunu kıran zanlı adliyeye sevk edildi
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Şanlıurfa'da hastane acil servisindeki doktora saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını adliyeye sevk edildi.
İHA'nın aktardığı habere göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, acil serviste nöbetçi olan Doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını H.D., Doktor Hagi’ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan kavgada saldırgan gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burnu kırılan doktorun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sıra yüzünden çıkan tartışmada Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Hagi'nin hasta yakınlarının saldırısında yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Darbe alarak yaralanan doktorumuza, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Saldırının faili gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
 

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