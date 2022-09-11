Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü

(AA) - Boyacı Mustafa Kılıç (50) ilçe kırsalındaki Aşağı Külünçe Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 3. katının duvarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle beton zemine düşen Kılıç, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.