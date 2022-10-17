17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erkekliğe adım atamadan öldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:15
Takip Et

Şanlıurfa'da erkekliğe adım atamadan öldü

Erkekliğe adım atamadan öldü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner’i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. 

Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı. İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sınır krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
5
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.