﻿Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu

İHA'nın haberine göre, olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Başıboş bir eşek orta refüjde bulunan çukura düştü.
Çukurda eşeğin mahsur kaldığını fark eden bir vatandaş itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, itfaiye aracı yardımıyla çukurda mahsur kalan eşeği karın bölgesinden kemerle bağlayarak dışarı çıkardı. Vatandaşlar eşeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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