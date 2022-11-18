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Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çukura düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:32
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Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu
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İHA'nın haberine göre, olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Başıboş bir eşek orta refüjde bulunan çukura düştü. 

Çukurda eşeğin mahsur kaldığını fark eden bir vatandaş itfaiye ekiplerinden yardım istedi. 

Ekipler, itfaiye aracı yardımıyla çukurda mahsur kalan eşeği karın bölgesinden kemerle bağlayarak dışarı çıkardı. Vatandaşlar eşeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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﻿Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu
﻿Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu
﻿Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu
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