Şanlıurfa’da eve silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde 6 kişilik bir ailenin yaşadığı eve düzenlenen silahlı saldırı büyük korkuya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, saldırı Kuyucak kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde otomobille köye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, G.B.’nin evine ateş açtı. Onlarca mermi evin duvarlarına ve pencerelerine isabet etti. O sırada evde bulunan G.B., eşi ve dört küçük çocuğu büyük bir tehlike atlatırken, saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.