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Eylem hazırlığındaki PKK’lılar yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da kamu personellerine eylem yapma hazırlığında olan ve terör örgütleri ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:07
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Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki PKK’lılar yakalandı

Eylem hazırlığındaki PKK’lılar yakalandı
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İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Suruç’ta yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu kamu personellerine eylem hazırlığında olan 4 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. 

Yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildiği aktarıldı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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