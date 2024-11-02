Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanması sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücüsünün yangın tüpüyle söndüremediği yangın, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı

Son Haberler
Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı
Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı
Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu
Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu
Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı iddia ediliyor... New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın yolsuzluk davasının duruşma tarihi belli oldu!
Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı iddia ediliyor... New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın yolsuzluk davasının duruşma tarihi belli oldu!
Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var
Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var