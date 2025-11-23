Feci kaza, Suruç ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi’nde meydana geldi. Akçakale istikametinden Onbirnisan yönüne ilerleyen Derya A. yönetimindeki otomobil, Mürşitpınar kavşağından çıkan İsmet Ü.’nün kullandığı araçla çarpıştı. Araçlarda bulunan 3 yaşındaki K.B.Ü., Selma Ü. (34), B.N.Ü. (8), Sinan G., Hatice K. (28) ve 4 yaşındaki H.K. yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Hüseyin Koçtaş (25) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan yetkililer sık sık sürülere trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatıyor.