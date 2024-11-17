Şanlıurfa'da feci kaza: Eczacı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da feci kaza: Eczacı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen kazada eczacı Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık oğlu yaşamını yitirirken, eşi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eczacı Ceyhun Kafadenk (36) ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Kazada eşi Fatma Kafadenk (28) ise ağır yaralandı.

Kaza, Hilvan-Siverek kara yolunun 12'nci kilometresinde, Ceyhun Kafadenk'in kullandığı 31 APK 111 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmesiyle gerçekleşti. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların haber vermesiyle sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Kafadenk'in durumunun kritik olduğu bildirildi. Kazadan sonra Ceyhun ve Mehmet Akif'in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

202018-2.jpg

Son Haberler
23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor
23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor
İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti
İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Hiçbir sanatçı oynayacağı rolü gerçek hayatta görmeden başarıyla oynayamaz
Hiçbir sanatçı oynayacağı rolü gerçek hayatta görmeden başarıyla oynayamaz
Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir
Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir