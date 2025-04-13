Şanlıurfa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Topal idaresindeki 06 ZSU 14 plakalı otomobil ile Ahmet Demir'in kullandığı 25 ND 155 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 8 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ceylan Demir, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

Şanlıurfa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

Şanlıurfa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

Şanlıurfa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

Şanlıurfa’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

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