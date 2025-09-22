Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Can Akgeyik (20) yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Polat idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen Can Akgeyik'in kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 15 yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Akgeyik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

