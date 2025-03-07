Şanlıurfa'da freni patlayan kamyon hurdaya döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da freni patlayan kamyon hurdaya döndü

Şanlıurfa'nın Birecik-Halfeti kara yolunda meydana gelen kazada, freni patlayan bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak fıstık bahçesine daldı.

Kazada, kamyon sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle daha büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 63 VU 376 plakalı hafriyat kamyonu, yokuş aşağı inerken fren sisteminin arızalanması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarındaki fıstık bahçesine dalarak çok sayıda ağacı devirdi. Araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek olay yerine ekiplerin yönlendirilmesini sağladı. Vatandaşların çabasıyla araçtan çıkarılan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kamyonun fren sistemindeki arızanın kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Fren arızasının neden kaynaklandığı ve kazanın detayları, yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

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