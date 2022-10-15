Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması

İHA'nın hüaberine göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 659 polisin katılımıyla 41 nokta ve 9 bölgede, işyerleri, parklar ve caddelerde Göbeklitepe-1 uygulaması gerçekleştirildi.

17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi. 26 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan 5 kişiye de işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.