15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması

Şanlıurfa'da 41 nokta ve 9 bölgede 86 ekip ve 659 personelle yapılan Göbeklitepe-1 Huzur uygulamasında, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı araçlar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:43
Takip Et

Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması

Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması
+
Aa
-

İHA'nın hüaberine göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 659 polisin katılımıyla 41 nokta ve 9 bölgede, işyerleri, parklar ve caddelerde Göbeklitepe-1 uygulaması gerçekleştirildi. 

17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi. 26 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan 5 kişiye de işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
2
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
3
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
5
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Konya’da makaron baskını
﻿Konya’da makaron baskını
﻿Konya’da makaron baskını
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.